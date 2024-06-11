中華電前5月每股賺2.03元 電信三雄稱冠

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（中央社記者江明晏台北11日電）電信三雄公布5月財報，中華電以每股0.41元，贏過台灣大的0.35元和遠傳的0.29元，中華電前5月也以每股盈餘2.03元蟬聯冠軍；受惠合併效應，台灣大前5月電信EBITDA年增近30億元，遠傳5月稅後淨利創2016年9月至今新高。

中華電信公布5月自結合併營收新台幣180.8億元，年成長2%，營業淨利40.4億元，年成長1.1%，歸屬於母公司業主淨利為32.2億元，年減0.6%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為73.4億元，年增0.8%，每股盈餘（EPS）達0.41元。

中華電5月底行動通信總客戶數達1329.6萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.4%，已連續41個月成長；光世代寬頻用戶數為382.7萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達140.5萬戶，MOD客戶數達205.2萬戶。

台灣大5月自結合併營收160.3億元，EBITDA為34.9億元，營業利益16億元，稅後淨利10.3億元，每股盈餘0.35元，前5月每股賺1.68元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，受惠網路整併，5月基地台租金及線路租金皆較前一個月下降，整併進度超前且持續挹注動能，帶動單月電信營業利益超過10億元，呈現年成長16%的佳績，前5月合併營收及EBITDA均較去年同期雙位數成長，並續創同期新高。

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遠傳電信5月合併營收83.25億元，年成長率13.5%，EBITDA突破30億元大關達30.05億元，年成長率15.1%。淨利部分，受合併折舊與攤銷費用增加影響，但受益於合併亞太電信綜效以及業外投資貢獻，5月稅後淨利10.46億元，年成長率高達17.4%，創2016年9月至今新高，每股盈餘（EPS）0.29元。

今年前5月遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為14.7%、12.4%和8.2%，達到421.88億元、148.16億元和49.18億元，每股盈餘（EPS）為1.36元，維持強勁成長動能。（編輯：張均懋）1130611