華新科攻高階AI伺服器電源 看好明年市況

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（中央社記者鍾榮峰桃園13日電）被動元件大廠華新科上午在桃園楊梅舉行股東會，華新科表示，已布局高階AI伺服器電源高壓電容，預估到第3季營運可逐季成長，下半年表現佳，評估2025年AI PC可逐步進入成熟期，2025年市況會比今年好，有機會重返以往巔峰水準。

展望下半年被動元件市況，華新科副董事長顧立荊會後接受媒體採訪表示，下半年是智慧型手機傳統旺季，人工智慧AI伺服器等需求持續看增，預估下半年市況應該比上半年佳。

顧立荊預估，華新科第2季營運可較第1季佳，第3季營運可較第2季成長，第4季相對持平，下半年營運可較上半年成長。

在AI應用布局，顧立荊說明，華新科積極布局AI伺服器和電源等領域，高階AI伺服器電源對於特殊和高壓電容被動元件需求特別明顯，華新科透過原廠委託製造（OEM）客戶，切入高階AI伺服器電源應用，華新科在全球高壓電容市場占有大宗地位。

在車用布局，華新科指出，未來目標朝全球車用電阻產品最大供應商邁進，目前華新科在車用被動元件月產能約80億顆，車用占華新科整體業績比重約15%，預估今年車用占比可超過15%。

觀察庫存水位，顧立荊指出，消費電子產品通路端庫存去化程度已經差不多，平均水位大約2個多月，這包括原料、半成品和成品等，成品庫存水位已降至不到2個月。

華新科總經理曾明燦說明，今年耶誕節假期拉貨力道提前浮現，較往年市況看佳，包括東南亞和歐美市場對家電產品的需求相對明朗。

展望2025年市況，顧立荊表示，AI高階晶片和先進封裝擴產，AI PC可逐步進入成熟期，2025年市況會比今年好，有機會回到以往巔峰水準，至於AI智慧型手機可能要到2026年才會明朗。

顧立荊指出，未來3年市場持續推出新產品，Wi-Fi 7/6E等通訊需求持續增加，低軌衛星通訊穩健，新產品議題可持續發酵。

法人指出，目前華新科整體產能利用率在7成左右，預估下半年稼動率可提升至8成。（編輯：楊蘭軒）1130613