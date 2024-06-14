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鴻海旗下富智康再砸13.7億元 注資越南廠擴業務

2024/6/14 21:22
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下富智康今天公告，全資附屬公司領賦向越南子公司Fushan Technology第3次投資，金額約4236.2萬美元（約新台幣13.72億元）。

富智康說明，此次投資作為Fushan長期投資營運資金，以及一般企業用途，目前計劃將在8月前後生效。

富智康指出，Fushan主要業務包括為手機設備和音訊設備（耳機、智慧音箱和麥克風）、計算機設備（電子閱讀器及印刷電路板組裝）、光學設備（光學和數位投影機、鏡頭和光學超音波設備及印刷電路板組裝）、可穿戴設備（智慧手錶）以及電子及電信設備（智慧型加密電子錢包及5G路由器）製造、加工和組裝。

富智康曾在2023年2月注資Fushan金額約2510萬美元（約新台幣7.72億元）。

富智康在今年3月指出，越南Fushan業務持續多元化，包括家用電器、功能手機及智慧型手機、汽車配件、資通訊ICT、電動車、平板電腦等。（編輯：張均懋）1130614

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