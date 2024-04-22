鴻海富智康推AI分類回收機器人 搶攻北美市場

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）2024環保展覽會（Waste Expo）將於5月上旬登場，鴻海旗下富智康指出，現場將展示第三代人工智慧（AI）分類回收機器人，除了前進北美市場，也鞏固在台灣的市場應用。

2024環保展覽會與論壇將於美國時間5月6日至9日在拉斯維加斯（Las Vegas）會議中心登場，富智康在日前公布2023年環境、社會與公司治理（ESG）報告書中透露，富智康將展示新一代AI分類回收機器人，鎖定北美市場，同時鞏固富智康機器人在台灣的市場地位。

富智康說明，第三代AI分類回收機器人以富智康在廢棄物管理領域技術為基礎，已經可以辨識和分類超過34種可回收材料，辨識率和撿拾率大幅提高，此外AI分類回收機器人可根據品牌及顏色，區分和排列可回收物，並及時分析數據以追蹤回收效率。

富智康指出，生產廠房收集、清潔及重用舊木質及塑料卡板，避免不必要的廢棄物產生，2023年富智康印度廠區已經落實所有無害廢棄物100%重複利用，墨西哥和越南廠區設定取得90%廢棄物重複利用率的目標，2023年，富智康廠區大約8286公噸工業廢棄物重複利用，沒有被棄置。

展望淨零排碳目標，富智康重申，2050年之前實現溫室氣體淨零排放目標，今年計劃擴大太陽能發電系統規模，已委任專業人員勘查據點及設置規劃，除了擴大廠區可再生能源產能外，富智康也尋求購買綠色及可再生能源的機會。（編輯：潘羿菁）1130422