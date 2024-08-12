新台幣隨亞幣示弱小貶2分 聚焦本週美國CPI數據

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）全球股市經歷驚濤駭浪的一週後，情緒慢慢平靜，轉為觀望本週即將公布的美國消費者物價指數（CPI），國際匯市偏向盤整。新台幣今天跟進亞幣走弱，由升轉貶，收盤收在32.46元，小貶2分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至16.34億美元。

上週國際股市上沖下洗，台股跟著暴跌又暴漲，但外資並未恐慌性出逃，反而伺機匯入布局台股，使得新台幣逆勢走揚。

本週第1個交易日，台股延續反攻氣勢，今天在台積電、鴻海領軍之下，加權指數終場收在21773.26點，上漲304.26點。外資持續回補台股，今天買超191.48億元。

在外資匯入帶動下，新台幣兌美元今天以32.42元開出後，匯價走揚、最高升抵32.382元，不過外匯交易員指出，今天亞幣偏弱整理，加上市場氣氛略顯觀望，使得新台幣由升轉貶。

外匯交易員表示，先前爆出美國經濟有衰退疑慮之後，市場有點過度反應，金融市場重挫，後來的美國初領失業金人數比預期好，讓投資人稍微安心，但聯準會（Fed）及市場都需要更多數據判斷當前經濟情勢如何，這也讓本週將公布的CPI更顯關鍵。

外匯交易員認為，可先關注美國最新公布的CPI數據，如果符合預期，有助於穩定市場情緒，但若有「驚嚇」，可能又要迎來另一波震盪。（編輯：楊凱翔）1130812