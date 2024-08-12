電信三雄7月財報出爐 台灣大股利挹注奪每股獲利王

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（中央社記者江明晏台北12日電）電信三雄7月財報出爐，台灣大哥大業外股利收入挹注，每股盈餘達0.61元，為近年首度登上單月「每股獲利王」寶座，贏過中華電信的0.37元、遠傳電信的0.29元；累計前7月中華電仍以每股2.85元的成績，稱霸電信三雄。

中華電信7月自結合併營收新台幣177.7億元，年成長1.4%，歸屬於母公司業主淨利為29.3億元，年減7.1%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為70.2億元，年減3.9%，每股盈餘0.37元；累計前7月每股盈餘2.85元。

中華電信表示，受惠ICT業務營收、固網寬頻與行動等核心業務營收成長帶動，7月整體合併營收創近7年同期新高；MOD與Hami Video轉播巴黎奧運創造收視熱潮，也帶動整體影視訂閱數突破300萬大關；但7月因認列奧運轉播授權費，淨利較去年同期相比下降。

台灣大7月自結合併營收154.7億元，EBITDA為35.1億元，營業利益16.9億元，稅後淨利18.4億元，每股盈餘0.61元；累計前7月合併營收1114.9億元，年增11%，EBITDA為246.9億元，年增20%，稅後淨利80.4億元，每股盈餘2.66元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，由於業外股利收入挹注，7月稅後淨利年增逾8成；累計前7月稅後淨利突破80億元大關，年增19%，雖有股本增加的影響，每股盈餘仍創下5年新高，繳出年增11%的成績。

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遠傳電信受惠遠亞併綜效、用戶持續升級5G、預付卡業務貢獻，以及新經濟營收穩健成長，7月合併營收78.95億元，年成長率達9.8%；EBITDA 29.96億元，年成長率12.7%，7月稅後淨利達10.3億元，年成長8.5%，每股盈餘0.29元。

遠傳前7月合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利達586.11億元、208.24億元和70.59億元，年成長率分別為14.5%、12.5%和9.1%，每股盈餘1.96元。（編輯：張良知）1130812