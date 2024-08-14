台股修正期已過谷底？金管會：最近走勢穩定

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台股月初一度暴跌，震盪加劇後近期小幅反彈，對於台股最壞情況是否已過，金管會證期局長張振山今天表示「最近台股應該是蠻穩定的，投資要有信心」，並提醒投資人仍要注意風險。

張振山今天陪同金管會主委彭金隆視察彰化銀行南港分行無障礙設施，他在視察結束後接受媒體聯訪表示，台股有漲有跌很正常，尤其台股加權股價指數現在在2萬點以上，市場波動難免會有影響，不管投資金額大小、標的為何，投資人都應了解投資商品及潛在風險。

外界關注，台股8月以來震盪加劇，近期呈小幅反彈走勢，是否意味台股最壞情況已經過去，張振山指出，金管會持續關注市場發展，當美股出現波動，其他國際市場都會受影響，「但我們看到最近台股應該是蠻穩定的，投資要有信心」，除此之外，投資人不可避免仍要注意風險。

今年台股ETF熱潮席捲全台，統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接連突破國內ETF募集規模新紀錄，不過，金管會發現，統一投信及元大投信在廣告行銷有缺失，可能誤導投資人相信保本或保證獲利，12日出手開罰元大投信新台幣90萬元、統一投信60萬元。

張振山今天提到，ETF是最近相當熱門的投資商品，民眾投資很踴躍，近期證期局對2家投信業者開罰單，都是依標準作業程序（SOP）進行，若業者廣告涉及誤導投資人相信保證獲利，即可能遭受罰鍰處分。

張振山強調，投信投顧公會自律規範有對投信業者廣告進行約束、要求，每一家投信業者在進行廣告行銷時，包括與網紅互動等，都必須符合公會自律規範，投信投顧公會也會進行查核，若有發現投信公司違失，金管會都會依SOP處理，裁罰內容及依據都會公開在網站中。

對於外界關注台灣ETF買氣是否過熱，張振山則指出，從區域規模看，台灣ETF市場有在成長，但若以全球角度，台灣ETF範圍還算很小，金管會宣示要推動台灣成為亞洲資產管理中心，不僅針對被動式ETF，也希望投信商品更多元化，讓錢到台灣來、人才有成長、金融機構更精進。（編輯：潘羿菁）1130814