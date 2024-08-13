地緣政治升溫 金管會擬促金融業強化人員安全管理

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（中央社記者謝方娪台北13日電）中國6月21日發布懲治台獨22條意見，引起外界憂心金融三業在中國經營風險升溫。因應全球地緣政治風險升高，金管會今天證實，對金融機構海外設點曝險管理與人員安全管理，有規劃採行一些監理措施。

中國今年6月發布懲治台獨新規，除了最高可判處死刑外，若踩中國所訂第2條及第7條紅線，還可處沒收財產，引起外界憂心金融三業在中國經營風險升溫。金管會主委彭金隆先前在立法院財委會表示，金管會正密集研討因應，會審慎處理。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，金管會有規劃採行一些監理措施，正循程序簽報中，若正式對金融機構做出相關規管或要求，將適時對外說明。

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童政彰指出，無論本國銀行或其他金融機構，在海外都會設立據點、持有相關海外曝險，因應地緣政治或區域經濟發展等因素，對於金融機構海外設點曝險管理或人員安全管理，金管會會有監理上的規管措施。

他提到，銀行海外布點逾640處，對於每一處據點，金管會不管從合併監理角度或審慎監理角度，都會關切金融機構在海外發展的曝險管理與人員安全管理等面向，作出相應要求。（編輯：楊凱翔）1130813