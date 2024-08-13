電子業出口旺 國銀6月對中小企業放款創30個月新高

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（中央社記者謝方娪台北13日電）電子產業出口暢旺催動整體資金需求，加上政府政策性放款點火，金管會今天公布，今年6月底整體本國銀行對中小企業放款餘額首度突破新台幣10兆元大關，單月放款大增1013億元，增額為近30個月新高。

根據金管會統計，截至今年6月底止，本國銀行對中小企業放款餘額攀升至10兆827億元，創歷史新高，月增1013億元，單月增額一舉飆上近30個月新高。

金管會銀行局副局長童政彰在例行記者會說明，國銀對中小企業放款顯著成長，主要有2大原因，首先是電子產業出口暢旺帶動整體資金需求，其次是政府政策性放款亦持續增加，例如經濟部推動疫後振興專案貸款及低碳智慧納管貸款等。

國銀6月對中小企業放款淨增加逾千億元，主要由4大放款科目推升，包括企業因應短期備料需求，向銀行借營運週轉金；其次是景氣復甦，資本性放款增加；第3是出口暢旺帶動貿易融資，外幣貸款需求走高；最後是聯貸案件成長所致。

根據金管會資料，累計今年上半年國銀對中小企業放款淨成長達3162.55億元，相比今年度新增放款目標4200億元，年度目標達成率已一舉衝上75.3%，童政彰透露，對今年底達標持樂觀態度。

就個別銀行觀察，今年上半年以兆豐銀行對中小企業放款淨增加482.93億元居首，其次為第一銀行淨增加362.9億元，第3為永豐銀行淨增加354.92億元，第4為彰化銀行淨增加324.65億元，第5為台北富邦銀行淨增加297.25億元。

合計前5大銀行上半年對中小企業放款淨增加1822.65億元，占全體國銀上半年對中小企業放款淨增加規模的57.63%。（編輯：潘羿菁）1130813