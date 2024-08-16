核安會主委陳東陽請辭歸建成大 副主委張欣代理職務

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（中央社記者曾智怡台北16日電）核安會表示，核安會主委陳東陽因個人生涯規劃，歸建國立成功大學任教，人事命令已在昨天生效，今天起主委一職由副主委張欣代理，目前會務一切正常，持續執行地震安全監控、監督台電核電廠除役作業等。

陳東陽為成功大學土木工程系教授，曾任成大副校長、國家實驗研究院副院長，去年9月27日原能會改制為核安會時，由他擔任首任核安會主任委員。

核安會主秘王重德表示，陳東陽當初依照規定從成大借調，現因個人生涯規劃，請辭主委一職，人事命令已在昨天生效，他將歸建成功大學任教。

針對核安會主委職位空缺，王重德表示，依照組織法規定，出缺3個月內應任命新任委員，現由副主委張欣代理主委一職，目前所有會務一切正常，核安會持續監督台電核電廠除役作業，並推動各項工作確保台灣核能安全。（編輯：潘羿菁）1130816