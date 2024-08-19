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經部：凱米受災企業前半年免息貸款、最高補貼50萬

2024/8/19 18:49
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（中央社記者劉千綾台北19日電）為協助颱風凱米受災企業復工復舊，經濟部表示，已放寬災害復工貸款相關申貸條件，並加碼提供半年全額利息補貼，每家補貼上限新台幣50萬元。此外，貸款金額100萬元以內一律提供全額保證。

經濟部中小企業署今天發布新聞稿表示，提供災害復工貸款包括「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」，相關優惠措施包括全面調降貸款利率並提高保證成數，貸款利率調降為2.22%，貸款金額超過100萬元均提高保證成數至9.5成。

利息補貼方面，經濟部表示，前半年貸款利息（最高2.22%）全額補貼，每家補貼金額上限50萬元。針對貸款金額100萬元以下的小額貸款，提高保證成數為10成，並採簡易申貸方式辦理。

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經濟部表示，延長廠房、營業場所的貸款期間為最長20年（含寬限期最長5年），機器設備的貸款期間為最長7年（含寬限期最長3年），週轉性支出的貸款期間為最長6年（含寬限期最長2年），以減輕還款壓力。

經濟部表示，受災中小企業凡持有受災地區直轄市、縣市政府、鄉（鎮、市、區）公所、稅捐稽徵機關、經濟部產業園區管理局或產業園區服務中心、經濟部委託的輔導單位出具的受災文件，或經金融機構調查屬實者，皆可於遭受颱風災害的次日起半年內（即114年1月24日以前）申貸。（編輯：楊凱翔）1130819

#經濟部
#颱風凱米
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