本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
新光人壽增資
新聞專題
新光人壽增資
首頁 / 證券

台股漲19.47點

2024/8/20 13:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）台北股市今天開高走低，收盤漲19.47點，為22429.1點，漲幅0.09%，成交金額新台幣3507.87億元。

加權指數開盤為22464.07點，盤中最高22545.89點，最低22369.25點；不含金融股指數19595.73點，漲14.65點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.26%、食品股漲0.03%、塑化股跌0.06%、紡織股漲0.38%、機電股漲0.13%、造紙股跌0.23%、營建股跌3.18%、金融股漲0.19%。

委買張數2301萬8080張，委賣張數1174萬7022張，成交張數779萬2443張。

收盤時上漲478家，下跌448家，持平118家。

成交量前5名個股為新光金、元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、元大美債20正2、鴻海。

漲幅前5名個股為達能、光聖、氣立、晶彩科、錸寶。

跌幅前5名個股為華冠、京城、銘旺科、宏旭-KY、聯策。1130820

#新光金
#達能
#華冠
新光人壽增資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：