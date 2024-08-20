台股漲19.47點
2024/8/20 13:50
（中央社台北20日電）台北股市今天開高走低，收盤漲19.47點，為22429.1點，漲幅0.09%，成交金額新台幣3507.87億元。
加權指數開盤為22464.07點，盤中最高22545.89點，最低22369.25點；不含金融股指數19595.73點，漲14.65點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.26%、食品股漲0.03%、塑化股跌0.06%、紡織股漲0.38%、機電股漲0.13%、造紙股跌0.23%、營建股跌3.18%、金融股漲0.19%。
委買張數2301萬8080張，委賣張數1174萬7022張，成交張數779萬2443張。
收盤時上漲478家，下跌448家，持平118家。
成交量前5名個股為新光金、元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、元大美債20正2、鴻海。
漲幅前5名個股為達能、光聖、氣立、晶彩科、錸寶。
跌幅前5名個股為華冠、京城、銘旺科、宏旭-KY、聯策。1130820
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