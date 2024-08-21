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台股季線反壓沉重收跌191點 台指期壓低結算

2024/8/21 14:32
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（中央社記者潘智義台北2024年8月21日電）美股4大指數收黑，在上檔季線反壓及台指期壓低結算因素下，台積電今天下跌15元，台股收跌191.21點，以22237.89點作收，跌破5日均線22264點。

台股加權指數終場收在22237.89點，下跌191.21點，跌幅0.85%，成交值新台幣3373.92億元。

大型權值股台積電收958元，下跌15元，跌幅1.54%；鴻海收183.5元，下挫3元，跌幅1.61%；聯發科收1220元，下跌30元，跌幅2.4%；大立光收在2985元，上揚0.17%。

近日漲多的機器人概念股今天呈現回檔，羅昇收139.5元，重挫7%；慧友收88元，大跌8.14%；維田及所羅門分別下跌2.06%及3.9%。

重電股今天逆勢抗跌，華城收704元，漲1.44%；中興電、士電及亞力分別收在179元、226.5元及138.5元，漲幅分別為1.13%、1.8%及6.13%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股隨美股反彈後，再隨美股漲多回檔，指數下跌主要受台積電、鴻海、聯發科等權值股影響，其他股票跌勢不大，甚至上漲；除美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於全球央行年會發表演說、輝達（NVIDIA）財報外，聯準會9月降息也是影響台股走勢關鍵。（編輯：張良知）1130821

儲祥生
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