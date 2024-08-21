台指期結算台積電鴻海領跌 台股觀望量縮

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（中央社記者潘智義台北21日電）台積電、鴻海等大型權值股領跌，台股今天開低走低震盪，下挫逾百點，因適逢台指期結算，法人壓低權值股出貨，市場呈現觀望量縮格局。

10時46分止，加權指數跌131.07點至22298.03點，成交值新台幣1714.39億元。

大型權值股台積電盤中下挫13元至960元；鴻海跌3.5元至183元；聯發科下跌40元至1210元。不過，廣達由黑翻紅，小漲1元至285元；大立光漲40元至3020元。

機電股走強，華城盤中達729元，漲35元；中興電漲8元至185元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天盤中下跌主要是反映台指期結算，法人壓低台積電、鴻海、聯發科，但其他權值股並未同步下挫；在美國聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會發表演說前、美國公布非農就業數據修正值，以及輝達（NVIDIA）公布財報前市場觀望氣氛濃。

廖健佑認為，因為台積電休息，現階段以題材類型、小型股較有表現，不過因半導體展將至，台積電供應鏈個股後續有望表現。（編輯：潘羿菁）1130821