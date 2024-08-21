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美股收黑 法人：關注鮑爾演講及輝達財報

2024/8/21 08:14
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（中央社記者潘智義台北21日電）美股4大指數收黑，聯準會（Fed）主席鮑爾預計本週稍晚於全球央行年會發表的演說，法人認為，聯準會的會議紀錄及鮑爾演講，還有下週輝達公布財報前，台股氣氛偏向觀望。

道瓊工業指數下挫61.56點或0.15%，以40834.97點作收，標準普爾500指數微跌11.13點或0.20%，收5597.12點，那斯達克指數滑落59.83點或0.33%，收17816.94點，費城半導體指數下跌70.27點或1.33%，收5196.3點。

台股20日終場收在22429.1點，漲19.47點，漲幅0.09%，成交值新台幣3593.48億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股短線反彈已累計不小漲幅，短期先觀察聯準會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄，鮑爾在全球央行年會發表演說內容，以及下週輝達（NVIDIA）財報及展望。

台灣特品化學20日法人說明會表示，今年開發出用於乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF），明年第1季可望貢獻營收，並呈現逐季成長；並可避免美、日廠的壟斷，看好今年下半年及明年的表現。

連接線廠良得電切入低軌衛星供應鏈，準備開始出貨，隨產品組合調整，以及售價調漲效應，看好下半年毛利率提升，獲利成長將優於營收成長。

位於南京東路與敦化北路口的環亞大樓將啟動都更，富邦金子公司富邦人壽20日表示，將負擔興建成本約289.32億元，預計都更後全案權利價值上看1103.1億元，富邦人壽估可分配約1037.83億元，並委任中國建經擔任代理實施者。（編輯：張均懋）1130821

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