權值股熄火 台股終場跌132點失守21900點
2024/8/15 14:00（8/15 14:12 更新）
（中央社記者吳家豪台北15日電）市場觀望美國經濟是否出現衰退跡象，台股今天開低震盪，面臨月線反壓，台積電等權值股熄火，高價千金股大立光貼息，加權指數失守22000點及月線約21980點，終場收在最低21895.17點，下跌132.08點，跌幅0.6%，成交值新台幣3235.3億元。
電子類股指數今天下挫0.63%，成交比重超過58%，金融類股指數下跌1.04%，塑膠類股收低1.49%；航運、營建類股逆勢走揚，分別收漲1.33%、1.6%。
晶圓代工廠台積電以943元作收，下跌0.53%，鴻海、聯發科終場跌幅達2.43%、2.53%，分別收在181元、1155元；大立光今天除息40元，盤中貼息最低達2705元，終場收在2715元，跌幅3.04%。
人工智慧（AI）概念股漲跌互見，緯創下挫1.93%，收101.5元；廣達漲0.18%，收271.5元，英業達挫0.73%，收47.35元。
航運族群下半場轉強，長榮、陽明、萬海分別收漲2.2%、3.57%、3.47%。
國泰證期顧問處經理蔡明翰告訴中央社記者，美國7月消費者物價指數（CPI）優於市場預期，代表通貨膨脹問題已非市場主要壓力來源，接下來須觀察美國經濟是否出現衰退，等待市場重新建立信心。（編輯：張均懋）1130815
延伸閱讀美通膨續降溫 法人：籌碼面有利台股表現台股修正期已過谷底？金管會：最近走勢穩定台股交投熱絡7月證交稅連15紅 實徵315億寫史上次高台股7月飆新高 集中市場有交易戶數大增56.91萬戶00939、00940宣傳踩紅線 金管會開鍘統一及元大投信
- 2024/08/15 18:01
- 2024/08/15 15:09
- 權值股熄火 台股終場跌132點失守21900點2024/08/15 14:00
- 2024/08/15 13:52
- 2024/08/15 10:46
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股跌132.08點