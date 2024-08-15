台股跌132點失守月線 法人：關注美就業數據

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天下跌132.08點，收在21895.17點，失守月線約21980點，外資及陸資轉為賣超新台幣11.84億元，減碼高股息ETF（指數股票型基金）、權值股及金融股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪表示，美國7月消費者物價指數（CPI）增幅優於市場預期，代表通膨問題目前並非股市主要壓力來源，後續要關注美國經濟是否出現衰退，其中一個指標是今天晚上將公布的初領失業救濟金人數，另一個是零售銷售數據。

從目前跡象來看，蔡明翰認為，美國經濟大幅衰退的機率不高，下半年電子業尤其人工智慧（AI）相關需求仍然非常強勁，台股短期可能維持「驚驚漲」格局，小幅震盪往上，呈現漲多跌少，但量能無法有效擴增。

蔡明翰指出，觀察已公布的7月營收，手機供應鏈和蘋概股都表現強勢，加上美國科技股財報與展望正向，台股基本面和資金面都沒有疑慮，整體架構偏多，後續要等待市場信心重新建立，台股自然會有較大的走揚空間。

觀察外資賣超個股，榜首為國泰永續高股息（00878），賣超2.56萬張，其次為復華台灣科技優息（00929）賣超1.97萬張。其他上榜前10名的個股包括中鋼、臺企銀、元大金、國泰台灣5G+（00881）、鴻海、第一金、台新金、佳世達。

投信今天也轉為賣超，金額達21.82億元，同樣減碼權值股與金融股，賣超個股前10名依序為兆豐金、第一金、鴻海、玉山金、仁寶、臻鼎-KY、瑞軒、欣興、台新金、遠東新。（編輯：楊凱翔）1130815