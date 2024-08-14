台積電鴻海領軍 台股開高震盪高點越過22000點
2024/8/14 11:06
（中央社記者潘智義台北14日電）美股輝達（NVIDIA）上漲，帶動大型權值股台積電、鴻海、廣達等AI概念股走高，台股今天盤中勁揚逾358點，越過22000點關卡，最高達22155.29點。
近10時35分，加權指數達21985.7點，上漲189.13點，成交值約新台幣2359億元。
台積電盤中上漲14元至955元，漲幅1.48%；下午將舉行法說會的鴻海達187元，漲6元，漲幅3.31%，廣達275.5元，漲9元，漲幅3.37%。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，帶動美股大漲，尤其輝達漲6%，且星巴克股價飆漲24%，更是美股走揚的主角，帶動台股今天開高走高。
廖健佑指出，輝達大漲帶動台積電、鴻海、廣達等AI概念股上漲，鴻海今天下午將舉行法說會，同時反應蘋概股、輝達GB200伺服器題材。
他說明，台積電已領先填補台股跳空大跌時的缺口，鴻海尚未補缺口，今天盤中漲幅明顯大於台積電。（編輯：張均懋）1130814
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