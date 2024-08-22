軍工標案與新廠投產 興采看好營運持續增溫

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）紡織廠興采去年拿下國防部302廠經營標案，吞下營運大補丸，加上斥資新台幣23億元，在桃園觀音重金打造的高階精密染整廠下半年將陸續投產，公司看好營運持續增溫。

興采今天舉行法人說明會，副總經理王淑芬表示，興采去年取得國軍標案，帶動軍工營收占比從去年上半年僅1%，到今年上半年跳增到20%，對集團貢獻相當明顯，且相關訂單獲利穩定。

興采2023年2月透過旗下子公司神采時尚，取得國防部軍備局生產製造中心第302廠委託民間經營案，負責提供陸、海、空軍，以及海軍陸戰隊、憲兵、後備指揮部等14個軍種單位的軍服，決標金額36.1億元，合約期5年。

大單挹注下，興采今年上半年營收13.67億元，年增7.97%，毛利率24.24%，比去年同期拉升4.26個百分點；稅後純益823.8萬元，相較去年同期淨損4869萬元虧轉盈，每股純益0.14元，營運明顯改善。

展望下半年，王淑芬表示，歐洲布料市場今年回溫情況不明顯，客戶下單仍偏保守；成衣方面，受惠國軍標案挹注，剛好彌補歐洲需求不振。

不過王淑芬提醒，去年302標案是從第3季開始出貨，最主要出貨集中在第4季；相較之下，今年是從第2至第4季平均出貨，如果以年對年角度來看，今年第4季軍工產品出貨量可能不如去年同期。

另外在產能擴充方面，興采原本的越南設廠計畫因為疫情喊卡，公司決定轉回台灣投資，斥資23億元，在桃園觀音打造高階的精密染整廠，投入環保製程。

王淑芬說，觀音新廠第2季已經開始小量試產，下半年會陸續量產，明年可望為集團帶進較大營運貢獻，興采會從今年第3季開始提列新廠折舊，1年折舊金額大約1億元。（編輯：張均懋）1130822