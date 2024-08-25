發展屏東AI產業 屏科首家進駐廠商宇晨動土

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東科學園區首家進駐廠商今天動土，宇晨材料主打液態金屬產品，供應國內外AI產業，盼帶動在地高科技產業發展；屏東縣政府表示，將盡快完善週邊建設，歡迎企業進駐。

屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料股份有限公司，今天在屏東科學園區舉行國際營運總部暨廠辦大樓動土典禮，屏東縣長周春米、國科會副主委蘇振綱、宇晨材料董事長林秋郎等多人出席。

周春米接受媒體聯訪表示，宇晨材料是第1家進駐屏東科學園區廠商，強項是綠色材料，即現在AI產業最熱門的傳熱、導熱及散熱材料專家，歡迎林秋郎回到自己家鄉投資。屏東拚建設，科學園區周遭交通建設、生活機能會盡快就位，現在投資屏東「正著時」，歡迎世界地企業一同來屏東打拚。

林秋郎表示，在過去液態金屬及導熱界面材料都是由日商與歐美廠商壟斷全球，台灣廠商長期只能扮演代理商的角色，為加速高導熱材料領域的技術升級，宇晨材料近年積極與工研院、長興材料合作開發液態金屬等產品，目前已獲得不少國內外半導體晶片大廠青睞，盼藉由今天動土典禮達成拋磚引玉的效果，吸引國內外全球國際大廠至屏東投資、興建設廠，促進地方產業發展。

蘇振綱指出，國科會最近提出智慧科技大南方產業生態系建構方案，把台南、嘉義、高雄、屏東串成大南方科技廊帶，結合所有未來AI解決方案，開發系統整合能力，讓台灣未來擁有軟、硬體研發能力，未來所有百工百業都能應用AI產業、工具、技術。

屏東縣政府城鄉發展處表示，宇晨材料未來將投資新台幣5億元，工期2年，預計2026年完工進駐，預計未來可創造更多就業機會，留住人才並活絡地方經濟挹注產業動能。（編輯：黃世雅）1130825