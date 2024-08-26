中華車：加速在地化 新制衝擊MG下半年獲利有挑戰

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（中央社記者張建中台北26日電）中華車今天表示，支持政府國產車組裝新制並加速提升在地化比率，新政策計畫短期仍衝擊MG車系，希望衝擊降到最低，部分新車系上市時間受到政策影響，預期下半年獲利面臨嚴峻挑戰，期盼達成既定營運目標。

中華車下午舉行線上法人說明會，中華車副總經理暨發言人錢經武談到國產車組裝新制的因應之道，他表示，為提升汽車在地化比率符合汽車產業鏈的長期及共同利益，中華車支持政府在8月1日起實施的「在地化供應鏈合作價值比率」新政策。

中華車指出，原來公司就推動MG車型在地化比率提升計畫，但在新政策指導下，中華車立刻採取行動，擴大範圍並加速推進在地化計畫，積極與經濟部產業發展署及協力廠商密切聯繫溝通，加速提升在地化比率，爭取儘快達成新政策的要求。

中華車指出，新政策計畫短期仍衝擊MG車系，目前持續加速推進，已與協力體系成立任務團隊，將盡力排除萬難，全力加速提升在地化比率，希望衝擊降到最低，具體完成時間和成本變化仍在詳細計算當中，部分新車系上市有受到政策影響，時間仍未定。

中華車說明，目前已成交訂單的MG車主，交易條件不變，會盡力早日交付，「客戶可能會等比較久的時間」，希望車主耐心等待；此外所有售後維修及保養，都不會受到新政策影響，MG全台經銷商將持續提供服務。

展望下半年營運和MG車系生產狀況，中華車表示，下半年MG銷量會積極配合政府規定，與協力廠商合作，逐步推動，其中MG HS和ZS車款累積訂單不多，還有庫存，訂單採取限量措施，至於MG4電動車暫停接單並重新規劃，若有確定結果會在官網公布。

中華車說明，配合新政策對企業承諾國產化進度要求，第1年要達成國產化目標後，通過政府核准才可繼續通關進口，這也會影響部分車系生產和物料進度。

中華車評估，下半年營運狀況具體細節持續與經濟部產發署溝通，預期下半年獲利會面臨更嚴峻的挑戰，希望達成既定目標。

市場人士指出，MG車系占中華車上半年營收比重約4成。

在國產電動商用車進度，中華車表示，從2023年推出菱利電動車E300後，今年第4季將上市自主研發的中華菱利輕小商用車，國產化率近9成；另外2025年將上市3.5噸電動貨卡，電動貨卡6大技術採自主設計，包括底盤、車身、動力系統、智慧座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及車聯網 APP，國產化超過9成。

此外，中華車表示，持續與日本三菱自動車合作，引進全新車款並在地生產銷售，預估2025年至2026年引進兩款全新車款。

經濟部產業發展署8月1日實施新制，國內業者若規劃引進4種車款樣態將受管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者。

此外產發署表示，在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也要求業者符合國產化零件採購比率。（編輯：張均懋）1130826