台股震盪散戶保守 9月證券劃撥存款餘額走跌

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台股近期震盪加劇，影響投資人信心，中央銀行今天公布9月金融概況，其中有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額走跌，降至新台幣3兆4926億元，月減53億元。央行官員分析，金融市場震盪，導致散戶心態轉趨觀望。

央行公布最新金融概況，9月因活期存款年增率上升，M1B年增率隨之走揚、升至4.07%，M2年增率則受資金淨匯出影響，下降為5.60%。

進一步觀察股市相關指標，台股9月累計下跌43.55點，日平均成交值也縮水，央行經研處副處長曹體仁指出，台股9月走勢「先下後上」，但8月、9月期間股市都有較大幅度修正，使國內投資人心態趨於觀望，證券劃撥存款的水位跟著減少。

台股上沖下洗之後，雖然加權股價指數又登上高點，散戶居高思危的心態已轉濃，觀察外資動向，似乎也有同樣趨勢。

央行統計，9月外國人新台幣存款期底餘額跌破2000億元大關，自8月的2565億元，降至1990億元，年增率則收斂至7.23%。

曹體仁點出兩因素，一是9月的股利發放較8月下滑，二是外資將盈餘匯出，使得外國人新台幣存款規模減少，但年增率還是維持正成長。

除了散戶居高思危，曹體仁補充，外資9月對台股呈現賣超，單以動向來看，假設賣超台股，應意味著對台股的看多心態不如先前濃厚。

媒體詢問，外資操作保守，是否與美國總統大選將至有關，曹體仁認為，影響金融市場的因素眾多，近期除了美國聯準會降息2碼，市場關注後續可能的降息策略，還有日本央行慢慢縮減貨幣寬鬆力道，日圓匯率劇烈波動，加上近期中國人行刺激動作較大，全球資金轉而關注中國動向，眾多因素交錯之下，均影響資金移動策略。（編輯：林淑媛）1131024