南非政治風險增 金管會揭露銀保業曝險近642億元

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（中央社記者張璦台北24日電）南非政府要求台灣駐南非代表處限期內遷出首都，引發關注。金管會今天揭露統計，截至今年9月底，國內銀行、保險業對南非合計曝險新台幣641.86億元，證券期貨業對南非曝險金額為零。

民進黨立委郭國文今天在立法院財委會質詢時關切，因為烏俄戰爭的關係，市場發生俄羅斯公債踩雷教訓，如今南非政治風險增加，是否應提升以南非幣計價的商品風險權數。

列席備詢的金管會主委彭金隆表示，南非狀況與俄羅斯還是有點不同，因為俄羅斯受到國際制裁，整體資金的移動跟匯回都產生很大的困難；他允諾關心了解相關情勢。

針對基金投資地區涉及政經風險的相關管理措施，證期局表示，投信投顧公會「證券投資信託事業風險管理實務守則」，明確列舉政經風險為衡量風險項目，投信事業發行基金會辨識及衡量政經風險，另會依政經情事變化，適時調節投資部位。

證期局指出，另於基金銷售時，會提供投資人公開說明書，如基金投資涉及政經風險，投信業者將於公開說明書揭露相關風險，並按季更新。

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金管會在例行記者會進一步揭露金融業對南非相關曝險，截至今年9月底，金融三業對南非曝險約新台幣641.86億元，其中以壽險業最多，達574億元；本國銀行曝險67.86億元，包含投資、拆存、授信，一共11家國銀對南非有曝險；證券期貨業對南非曝險金額是零。

以南非幣計價基金規模方面，根據金管會揭露，截至今年9月底，境內231億元，境外2434.91億元，合計為2665.9億元；官員強調，以南非幣計價不等於就是對南非曝險金額。（編輯：張均懋）1131024