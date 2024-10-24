彭金隆：資產管理發展擁3優勢 TISA明年上半年上路

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（中央社記者張璦台北24日電）金管會主委彭金隆今天指出，台灣發展亞洲資產管理中心，有具競爭力的世界級產業、民間大量財富，以及強勁投資動能3大優勢。台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度則預計明年上半年上路，無額外新增投資扣除額，因為現有租稅優惠就很具優勢。

彭金隆今天赴立法院財政委員會，專題報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」，並備質詢。

彭金隆表示，台灣發展亞洲資產管理中心有3大優勢，這些優勢要繼續強化，同時，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度，明年上半年應可上路。

他指出，首先，台灣有非常獨特且具競爭力的世界級產業，並衍生很多投資機會，讓國際資本想進入台灣；第二，過去台灣經濟發展過程中，民間累積了大量財富；第三，台灣近年有非常強勁的投資動能，比如ETF受益人數滲透率居亞洲第1。

同時，朝野多位立委關切，TISA制度將由金管會協調集保公司協助民眾進行專戶建立與管理，並在一定額度內由參與計畫的資產管理業者讓利，設計發行經理費率及手續費率優惠方案，但現階段將以彙整現行稅制優惠為主，並無額外新增個人投資扣除額。

彭金隆指出，各部會都非常支持亞洲資產管理中心政策，也提供非常多專業的考量，比如推動TISA時，財政部提供很多建議，「我覺得我們現有的租稅優惠，就很有優勢」，且經過盤點，現在的好處，比投信投顧公會提案更好。

彭金隆進一步說明，其他國家不管是英國或是日本，資本利得是有課稅的，所以很容易建立制度，在一定額度內提供股票投資獲利的免稅，但台灣資本利得沒有課稅，也就是沒有課徵證所稅，稅制是不同的，所以台灣不能完全抄他國措施。

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依據台灣現行規定，個人投資上市櫃股票（含ETF）、證券投資信託基金及債券等有價證券，出售的交易所得，免納所得稅。

同時，個人投資上市櫃股票獲配的股利，併入綜合所得總額課稅，享有8.5%可抵減稅額，每一申報戶抵減上限新台幣8萬元，用以扣抵當年度應納稅額，扣抵有餘，還可退稅；另可選按28%稅率分開計算稅額，比其他合併課稅的所得最高適用40%稅率更優惠。（編輯：林家嫻）1131024