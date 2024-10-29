助台商海外布局 經部年底前於捷克首設服務窗口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北29日電）為協助台灣廠商供應鏈布局海外，經濟部長郭智輝積極推動境外關內政策，瞄準台積電海外布局效應，經濟部今年年底將在捷克成立服務窗口，提供台商從用地取得、公司申設、廠房興建、人力招募、水電供應等一站式服務。

立法院經濟委員會明天將邀請經濟部長郭智輝列席報告業務概況，並備質詢。根據經濟部提交立法院的業務報告，經濟部持續運用既有的經貿交流管道，與歐盟、日本舉行經貿會議，強化半導體等關鍵供應鏈的鏈結，與新南向國家舉辦產業高峰論壇，促成產業交流合作。

經濟部表示，進一步啟動「境外關內」政策， 針對台灣優勢產業，以大帶小模式，協助中小企業海外布局，讓台商形成產業聚落。

經濟部指出，今年年底將在捷克成立服務窗口，提供台商從用地取得、公司申設、廠房興建、人力招募、水電供應等一站式服務，協助廠商布局。

為爭取避免雙重課稅、租稅優惠及行政便捷，經濟部表示，今年6月郭智輝率團訪美期間，亦積極促請各界支持「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」立法，以營造有利台商的經商環境。

為推動台灣共同品牌，經濟部指出，今年8月在馬來西亞超市設立Taiwan Select專區，展示台灣逾40個品牌、150項特色產品，後續規劃在美國超市辦理促銷活動，以及在加拿大及西班牙超市辦理快閃活動，協助食品業者開發海外商機，推廣Taiwan Select食品。

「境內關外」方面，經濟部表示，著眼擴大內需消費市場及投資商機，加速生技、醫療等大健康產業發展，打造台灣成為適合調理身心、保健身體的國家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在推廣台灣美食、食補及養生保健服務方面，經濟部指出，除辦理美食競賽外，於9大國際會展提供配套服務，體驗台灣特色美食及高值服務，並提供參展國際人士交通接駁、順道觀光，帶動百貨、商圈及周邊消費。

經濟部強調，在「投資台灣事務所」成立服務業投資小組，提供專人專案客製化服務，推動國際百大精品來台，並吸引國際一流養生業者進駐，形塑台灣優質消費環境。（編輯：張若瑤）1131029