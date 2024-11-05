環球晶：第4季營收維持逐季攀升趨勢 明年優於今年

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（中央社記者張建中新竹5日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，第4季營收應可維持逐季攀升趨勢，2025年營收可望優於今年水準。

環球晶下午召開線上法人說明會，公布第3季營運結果。環球晶第3季營收新台幣158.7億元，季增3.6%，今年前3季營收呈逐季攀升趨勢。

受折舊費用增加、碳化矽產品銷量和價格下滑，以及全球多處地區高溫天氣導致電力成本上升等多重因素影響，環球晶第3季毛利率降至30%，較第2季下滑2.3個百分點，稅後淨利29.52億元，季增2.6%，每股純益6.18元。

環球晶累計前3季462.83億元，年減14.1%，毛利率32.2%，較去年同期下滑6.1個百分點，稅後淨利93.64億元，年減38.9%，每股純益20.19元。

環球晶統計，9月底客戶預付貨款金額約331億元，較第2季底的349億元減少6%，約18億元。徐秀蘭說，主要是受不利的匯率因素影響。

展望未來，徐秀蘭表示，第4季營收可望維持逐季攀升趨勢，2025年營收也將優於今年水準。至於股利政策，配發率將不低於50%。

有關美國擴產計畫，徐秀蘭說，德州新12吋廠和密蘇里州聖彼得斯市擴增12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓生產基地，皆可受惠於先進製造業投資稅收抵免（AMIC）25%的獎勵措施，將有助於擴大美國市場。（編輯：潘羿菁）1131105