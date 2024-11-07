漢翔拚高教機交機目標 馬萬鈞：解決缺料我頭髮都白了

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（中央社記者江明晏台北7日電）疫情衝擊航太供應鏈，缺料成為漢翔年底18架高教機如期交機的挑戰，漢翔總經理馬萬鈞表示，缺料就是少一顆螺絲都不行，坦言每天都在解決缺料問題，「我頭髮都白了」，目前已交機10架，年底達陣目標不能延後。

漢翔總經理馬萬鈞今天出席遠見高峰會，針對「供應鏈轉移 聚焦新市場」主題發表演說，他並在會後接受媒體訪問。

美國共和黨總統候選人川普在競選期間曾提到，希望台灣向美國支付「保護費」，並認為台灣的國防支出不夠，應提高到國內生產毛額的10%，這也讓川普重返白宮後，未來的台美軍事交流備受關注。

針對川普當選後，是否能挹注漢翔維修商機或技術轉移等機會，馬萬鈞對中央社記者表示，目前大家是用可能的方向推測，但政策會隨著環境轉變，因此還需要時間觀察，而軍購增加對台灣航太產業是好是壞、很難說。

此外，因應國機國造政策，空軍預計打造66架勇鷹高教機，由漢翔投入生產，但疫情造成航太供應鏈停擺2、3年，缺料斷鏈問題未解，成為高教機如期交機的最大挑戰。

馬萬鈞今天表示，所謂缺料就是「今天缺這個、明天缺那個，少了一顆螺絲都不行」，漢翔一直努力改善缺料問題，但會有新問題冒出來。

漢翔高教機年底前力拚18架達標，他坦言，目前已經交機10架，距離年底只剩不到2個月，每天都在解決問題、趕進度；他並對記者說，「你不覺得我頭髮都白了」，但目標不能延後，要想辦法滿足客戶的要求，希望結果讓漢翔和客戶都很滿意。

馬萬鈞在演說時表示，航太軍工供應鏈是一個金字塔結構，最上面是系統商，下面層層疊疊是零組件的供應商，類似樹狀結構，現在的航太供應鏈，若從系統商角度往下看，「全部都是洞」。

他指出，先前全世界都想把供應鏈金字塔搬到自己國家，「去全球化、在地製造」，但搬移過程中，金字塔會鬆動搖晃，疫情又再來一記重拳，打到整個供應鏈至今依舊混亂，所以現在會看到波音、空巴交機延誤，「成為大家看到露出來的冰山一角」。

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馬萬鈞說，台灣有很多設計人才，但有系統權的廠商大多在歐美國家，航太鏈的門檻要通過客戶和第三方認證，要花很多時間和金錢，未來供應鏈要轉移投資東南亞，目的是降低成本；但人力優勢也不見得能維持10年以上，從短鏈優勢看，東南亞有礦產原料可成為金屬胚件的供應國家，具備設廠優勢，若能補上認證和技術，就會有很大發展機會。

馬萬鈞指出，全球航太產業供應鏈是處於極度不穩定的狀態，但如果沒有這個混亂狀況，亞洲包括東協等國、還有台灣，要打入航太供應鏈並不容易，「漢翔有好幾項事情在努力中，此時是水到渠成」，現在的航太供應鏈市場是充滿機會的年代。（編輯：林克倫、潘羿菁）1131107