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渣打：美政壇可能掀紅色浪潮 關稅政策恐促全球通膨

2024/11/7 19:33
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（中央社記者羅元駿台北7日電）美國總統大選剛落幕，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）確定明年1月重返白宮執政，渣打銀行今天表示，共和黨大獲全勝，可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，可能推動減稅政策、擴大財政赤字，而關稅政策更可能會推升全球通膨。

渣打國際商業銀行今天發布新聞稿指出，川普勝選，同時共和黨在國會參議院獲得過半席次，在眾議院也取得領先，美國政壇甚至全球政治舞台可能掀起一股紅色浪潮。

渣打銀指出，共和黨大獲全勝可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，共和黨可能推動減稅政策、擴大財政赤字。同時，增加關稅等支出可能推高通膨，加劇市場波動。而減稅及需求增加又可能引發全球通膨壓力，影響其他相互關聯的經濟體。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天也發布新聞稿指出，川普勝選從經濟面來看，關稅的影響可能最大，美國對中國及全球其他地區的商品徵收關稅，使得中國內需和企業利潤下降，同時讓全球GDP增速放緩，也可能推升美國通膨。

渣打銀說明，美國的支出需求上升可能導致公債發行增加，進而推高殖利率。另外，共和黨的保護主義立場可能加劇全球貿易緊張局勢，干擾供應鏈並影響市場穩定。

渣打銀指出，共和黨在此次選舉中的決定性勝利可能帶來廣泛影響，包含財政政策的變動、通膨風險對美國聯準會（Fed）後續政策路徑的干擾，以及市場波動和貿易緊張局勢的加劇。

美國貨幣政策方面，瑞銀預計將繼續朝中性水準邁進，估今年12月Fed將再度降息1碼（0.25個百分點），2025年進一步下調4碼。不過，如果移民、貿易或財政政策變化導致Fed擔心通膨升高，放慢降息步伐的可能性也不能排除。

渣打則預期，美元在未來1至3個月可能表現相對強勁，由於利差擴大，美元指數未來3個月可能挑戰106價位。（編輯：潘羿菁）1131107

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