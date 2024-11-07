亞都與寒舍看好國旅需求回籠 估明年住房率成長

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（中央社記者江明晏台北7日電）疫後海外出遊需求強勁，排擠國旅商機，亞都麗緻預估，明年國旅需求回籠，住房率會提升至70%以上，房價也因應成本提升調漲；寒舍集團指出，住房率可回升至85%以上，客房均價有望維持萬元左右。

台北亞都麗緻大飯店總經理顏鎮國今天在媒體交流會上受訪表示，飯店擁有3間餐廳，其中一個是米其林一星餐廳天香樓，開賣期間限定宴席，將挹注第4季挹注營運動能。

他表示，明年海外出遊潮趨於正常化，看好國旅需求回籠，政府對於今年入境觀光客下修到800萬人次，但明年還是有千萬人次，因此整體市場還是看好，加上明年有雙北世界壯年運動會，以及持續有演唱會商機，預計會吸引旅客，帶動房價。

亞都麗緻坦言，因大環境不佳，國旅不振對飯店經營造成挑戰，以及疫情期間飯店經營困難，需要重新吸引客人，明年由於水電費上漲，預計房價將調整至新台幣5500至6000元之間；目標是將今年約50%的住房率，到明年提升至70%以上，多數房間整修完畢，樂觀看待業績成長。

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寒舍集團指出，今年前3季稅後淨利4.3億元，年增69.84%，達歷史新高，受惠國際商務客回流、港澳日韓自由行觀光客增加，加上國際大型展演住宿需求增加，住宿營收年成長約10%。

寒舍集團表示，今年暑假國旅放緩，連帶礁溪人潮縮減，台北寒舍艾美酒店進行局部客房裝修，住房率略下降，不過隨著裝修完畢，加上國旅回流，預期明年住房率將可回升至85%以上，客房均價也有望維持在萬元。（編輯：楊蘭軒）1131107