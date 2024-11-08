張嘉淵：廣達啟動AIR新計畫 打造無所不在AI

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（中央社記者吳家豪台南8日電）成功大學電機系主辦的第4屆成電論壇今天登場，代工廠廣達技術長暨副總經理張嘉淵受邀演講表示，廣達近年進軍智慧醫療領域，打造以人為本的應用，今年啟動名為AIR的新計畫，目標讓人工智慧（AI）無所不在，能被任何人使用。

張嘉淵指出，廣達剛慶祝與MIT合作滿20週年，AIR計畫接續過去由美國麻省理工學院（MIT）發起的活氧計畫（讓科技與運算像氧氣一樣無所不在），AIR代表的是AI Research和AI Reinvented。

他說，以前科學家都想找一個可以解釋任何事物的簡單方程式，到了現在這個時代，很大的轉變是能否找到一個越簡單越好的AI模型，可以展現幾乎所有事物，這需要大量資料。

張嘉淵提到，廣達在思考的是能不能用小量資料，更精準做出一個模型，例如聚焦分析運動員的身體狀況。透過組成不同功能的模型，有機會做出更省電、更好用、更精準的AI應用，這是廣達在走的路。

「電腦並不是AI，但沒有電腦就沒有AI」，張嘉淵強調，目前人們談論的技術都不是未來，「只是帶我們到未來去的一種方式而已」。

成電文教基金會理事長、記憶體廠旺宏董事長吳敏求致詞表示，今年論壇主題為「電資與智慧醫療跨域整合及應用」，結合電子資通訊與醫療，因為半導體的進步，讓智慧醫療變成可期，醫療應用包含很多軟體，但如果沒有好的硬體也無法發揮。

吳敏求說，旺宏在醫療領域經營十多年，早期醫療領域由大型公司主導，旺宏很努力去做，現在旺宏產品的品質足堪大任，十多年前開始進入醫療市場，目前市占率應該是世界第一。因為IC的進步，讓醫療個人化需求大幅增加，市場規模只會繼續擴大，這是很好的機會。（編輯：張均懋）1131108