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拚會展商機擴大落地 高雄加碼補助全方位服務

2024/11/9 16:47
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（中央社記者洪學廣高雄9日電）依國際會議協會（ICCA）公布2023年協會型會議排名，高雄全球排名於台灣所有城市中僅次首都台北。高市經發局預估明年Q1國際展會大爆發，同時拚會展商機擴大落地高雄，加碼補助全方位服務。

隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封、會展產業持續復甦，全球實體會展活動場次穩定成長。經發局新聞稿引ICCA公布2023年協會型會議排名，同時依統計，高雄會展活動今年度超過250場，較去年大幅成長45.66%，包含來自全球28國的「2024亞太肝臟研究學會」、30國的「2024亞澳神經外科醫學會」、「2024 TASTI台灣太空國際年會」等。

明年第1季也爭取台灣婦產科醫學會年會、MDRT DAY TAIWAN 2025，以及睽違19年回到高雄的國際同濟會50週年亞太年會，都是超過3000人大型國際會議。此外，全球電機電子技術領域權威的IEEE國際級會議更有4場將落地高雄，展現高雄推動會展產業成果。

經發局長廖泰翔表示，市府推動會展產業逾10年，空間硬體完善、服務人力配合度高，會展產業表現亮眼，高雄擁有頂級展會場館，以及充裕星級飯店，硬體設備一應俱全，且坐擁山海河港、多元族群文化人文風情等觀光資源，同時擁有國際機場、高鐵、旅運中心、捷運輕軌等交通便利優勢，是相當適合發展會展活動與商務觀光旅遊城市。

廖泰翔說明，高雄會展經濟成效不僅反映在特定排名，由於ICCA排名統計僅將國際協會型會議列入認定，部分國際型展會活動並未列入。實際上今年爭取到許多指標性國際展會在高雄舉辦，都帶來觀光、住宿等周邊產業外溢效果，包含睽違12年回到高雄的「國際同濟會台灣總會第50屆全國年會」、全世界最大的台商組織「世界台灣商會聯合總會30週年紀念大會」。

另外，全球電機電子技術領域權威的IEEE國際級會議也確定明年有4場落地高雄。IEEE MEMS 2025大會主席李昇憲教授表示，奈微機電系統技術已成為全球科技發展關鍵焦點，並被認為是本世紀最重要的科技之一。

IEEE 微機電系統國際學術研討會（Micro-Electro-Mechanical Systems，簡稱MEMS）堪稱全球微感測器、微致動器及微系統領域的最頂尖盛事，台灣成功爭取到2025年主辦權、並在高雄舉辦可謂殊榮，也顯示台灣在微機電、感測器與致動器領域已是具國際舉足輕重影響力，更凸顯出高雄為國際會展城市地位。

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經發局表示，接下來為吸引更多人潮、並擴大會展經濟效果，落地高雄精準對接各大產業，包含民生消費、旅宿觀光、交通運輸、商業服務業等周邊產業，市府規劃「會議展覽活動擴大補助計畫」，將再擴大給予參與人次超過1000人，或住宿超過100人次的大型會議、展覽或活動補助。

此外，市府也為主辦單位提供單一窗口行政協助，整合在地各類型會展場地旅宿等資源，減少籌辦作業成本，爭取更多會展活動落地高雄，目標明年高雄會展活動遍地開花，除了超過百萬人次、更擴大外溢周邊產業，預估超過百億商機，帶動整體經濟發展。（編輯：孫承武）1131109

廖泰翔
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