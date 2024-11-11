航空四雄齊寫紀錄 創史上最旺10月營收

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（中央社記者江明晏台北11日電）航空四雄10月營收出爐，皆寫下史上最旺10月紀錄。華航10月貨運收入創今年新高，前10月客運營收累積破千億大關；長榮航客貨運雙強。星宇航空10月營收年增近5成，台灣虎航前10月營收為歷史新高。

華航公布10月合併營收新台幣171.31億元，寫歷年最旺10月紀錄，月增7.01%，年增6.56%，其中客運收入為100.84億元，月增6.76%。

華航累計前10月合併營收約1681.12億元，年增9.42%，客運收入突破千億元大關。10月歐洲航線表現強勁，平均載客率近85%，其中獨家航線布拉格、維也納等寫下近9成載客表現，大洋洲、東北亞航線也都挹注營收。

展望後續，華航指出，緊接而來的秋冬賞楓、滑雪季節，目前11月以東北亞日韓等航線最受歡迎，東京、大阪、高松、釜山等航線訂位均超過8成，預期將進一步帶動客收。華航在ITF旅展4天的銷售成績亮眼，銷售較去年旅展成長15%。

貨運部分，華航10月貨運收入57.42億元，創今年新高，月增9%，年增20.28%。華航說明，邁入第4季度傳統貨運旺季，年底購物季帶動跨境電商量增，主力電商平台持續鋪貨準備，拉抬市場整體需求及運價，預計11月相關高價需求仍將持續穩定，並帶動市場運價維持高檔。

長榮航空10月合併營收182.4億元，年增4.06%，創下同期新高，客運營收112.5億元，貨運營收49.9億元；累計今年前10月合併營收1826.9億元，年增11.51%。

客運方面，長榮航指出，長程線歐洲及加拿大航班持續暢旺，載客率近9成，東北亞10月下旬開始進入賞楓旺季，整體訂位需求明顯成長。貨運方面，長榮航指出，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及中國電商貨量維持成長，另受惠電子新品上市出貨潮帶動，第4季為航空貨運傳統旺季，貨運營收將維持成長。

星宇航空客運與貨運持續添加動能，10月營收30.98億元，年增率48.45%，也是興櫃後最旺10月，累計前10月營收290.25億元，年增率60.87%。

星宇航空現有機隊規模共24架，預計年底會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進空中巴士系列機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。

台灣虎航10月營收13.03億元，年增6.7%，為同期新高，累計前10月營收139.39億元，年增35.7%，為歷史新高。展望第4季，虎航觀察，月初的ITF旅展需求強勁，第4季可望淡季不淡。（編輯：楊蘭軒）1131111