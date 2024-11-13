雙鴻獲GB200液冷散熱大單 估明年伺服器營收成長翻倍

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）受惠輝達（NVIDIA）GB200等新型AI伺服器導入液冷散熱技術，散熱大廠雙鴻今天表示，2025年伺服器營收將比今年大幅成長130%以上，整體營收可望成長50%以上。談及美超微傳出財報危機，雙鴻表示，目前為止美超微付款正常，即使客戶轉單，其他代工廠也是雙鴻客戶，影響有限。

雙鴻今天舉行法說會，董事長林育申表示，AI市場需求強勁，尤其新的AI伺服器功率愈來愈大，散熱需求愈來愈高，氣冷已經不夠，新的GB200開始導入液冷散熱技術，看好雙鴻明年營運成長幅度會「滿大的」。

過去雙鴻營收年成長幅度最大是落在2019年，年增率33.8%，雙鴻表示，明年成長幅度肯定會超過2019年表現，林育申補充表示，應該會在50%以上。

雙鴻預估，明年伺服器營收將比今年大幅成長130%以上，營收占比拉高到60%。其中液冷是主要動力來源，液冷占雙鴻伺服器營收比重將從今年約10%至15%，拉高到明年的45%至50%。

林育申表示，大型的雲端服務供應商（CSP）客戶，新AI伺服器已全面改採液冷散熱，需求相當強勁。至於其他產品線，他看好顯示卡（VGA）營收明年也會有雙位數成長，個人電腦（PC）營收則是持平。

雙鴻包括水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）等液冷關鍵零件，都已入列輝達推薦名單，並獲客戶採用，林育申表示，明年相關產能將大擴張，已因應市場需求成長。

由於AI伺服器開始導入液冷散熱，市場火紅，但也吸引眾多競爭對手百家爭鳴，林育申表示，液冷散熱最怕漏水，一漏水，昂貴的設備全報廢，難度相當高，預估進入門檻至少可以擋住對手1、2年。

至於法人關心AI伺服器大廠美超微（Supermicro）最近面臨財報危機，對雙鴻可能影響。林育申表示，美超微是重要客戶，公司不便評論，目前為止美超微付款一切正常。

針對市場頻傳客戶對美超微轉單、抽單，雙鴻表示，就算轉單，其他代工廠或品牌廠也都是雙鴻的客戶，且以明年採用液冷的新AI伺服器為例，有高達75%訂單來自CSP客戶，美超微的可能影響降低。（編輯：潘羿菁）1131113