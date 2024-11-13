達運光電：扎根寬頻市場 力拓智慧聯網、軍工2大領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）寬頻設備廠達運光電董事長陳碧霜表示，從供應台灣有線電視寬頻網路起家，但國內市場有限，已轉往北美為主的寬頻市場，拓展智慧聯網，並同步掌握全球軍工市場。

達運光電今天舉行上市前業績發表會，同步說明今年1至10月累計營收新台幣15.3億元。陳碧霜指出，達運光電主要產品為光發射接收器、寬頻射頻（RF）幹線、橋接及延伸、客戶端放大器；另外，包括智慧訊號管控模組、光纖放大器，以自有品牌外銷北美客戶，國內並無同類型競爭者。

陳碧霜說明，主要客戶為寬頻業者，其中銷量以北美最大，東南亞及台灣市場都有掌握，並提供軍工規格銷售，台灣的軍、警、消及海防單位都是客戶；也曾外銷越南軍方電信工業集團（Viettel）高達新台幣5億多元的光纖放大器標案。

看好全球網路與智慧聯網技術不斷發展，達運光電指出，憑藉技術門檻，持續擴展射頻放大器、光纖傳輸與智慧聯網設備市場。

達運光電在台設有營運總部及研發中心，並在美國、菲律賓、印尼、越南、泰國等地設有子公司，負責銷售與技術支援。（編輯：潘羿菁）1131113