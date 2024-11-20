台電冬山超高壓變電所儲能系統啟用 大同深耕光儲能

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（中央社記者潘智義宜蘭20日電）大同公司總經理沈柏延今天表示，從冬山鄉超高壓變電所增設儲能系統案經驗，將進一步推動解決太陽能發電的光儲能、電力終端用戶尖離峰電價差異的表後儲能市場。

大同旗下新能源事業大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW（百萬瓦）儲能系統案，已於日前上線，今天舉辦啟用儀式。沈柏延指出，此案儲能系統不僅有助電網穩定供電，也為台灣邁向2050淨零排放重要里程碑之一。

沈柏延說明，超高壓變電所增設儲能系統，可偵測電網供電的穩定度，即便尖峰時段瞬間通過電流產生落差，都能隨時透過儲能系統補足。

另外，儲能系統更可應用到太陽能發電，一旦日照不足影響發電系統，便可透過光儲能系統供電，維持穩定。

他指出，用電大戶尖離峰用電的電價差異頗大，為節省電費，可透過表後儲能系統，使用電價便宜的離峰時段，並將電儲存至尖峰時段使用。例如醫院、不能斷電的高科技大廠都很合適。

台電表示，面對國際能源轉型與淨零排放趨勢，台電積極發展多元能源，同時為強化電網韌性，廣設儲能系統以提升電力系統穩定與彈性。

繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設置20MW儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統後，台電接續打造60MW冬山儲能系統，占地約1600坪，共配備23個貨櫃，總儲電量高達8.5萬度，等同可滿足約8000戶家庭一整天用電需求。

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沈柏延說明，大同集團與台灣電力發展關係密切，長期配合國家政策，參與全台電力基礎建設與發展智慧能源系統，更在儲能相關領域深耕。

大同強調，冬山儲能系統除可提供頻率控制服務外，為配合高電力品質的「即時慣量測量系統」，於冬山儲能導入全台首座週期性功率調變功能（Function of Periodic Power Modulation, FPPM），提供量測系統慣量所需電能；並擴充增加增強型動態調頻（E-dreg）功能，提供能量移轉服務，完成後直接由電力交易平台控制及調度，對於電網穩定性有正面助益。（編輯：張良知）1131120