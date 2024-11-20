宇隆攻AI伺服器液冷元件 拚人形機器人減速機

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）精密零件機械加工廠宇隆總經理蔡銘東今天表示，宇隆積極開發AI伺服器液冷系統關鍵UQD快接頭元件，最快2025年有初步成果；另持續布局人形機器人諧波減速機，車用元件出貨持穩，預估明年整體業績可成長。

宇隆下午舉行法人說明會，展望2025年營運目標，蔡銘東透露，宇隆正布局人工智慧AI伺服器液冷系統關鍵元件通用快接頭UQD（Universal Quick Disconnect），目前持續打樣給國內外液冷散熱系統客戶，預期最快2025年開始貢獻。

在人形機器人布局，蔡銘東表示，相關諧波減速機正持續開發中。宇隆說明，自有品牌TUF ONE行星減速器，將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機。

蔡銘東表示，明年看好AI應用外，行星減速機在工作母機、自動化、自動搬運機械等應用出貨看佳，車用引擎關鍵元件出貨持穩，預期明年整體業績可持續成長。

他表示，目前訂單能見度已看到2025年上半年，明年宇隆在AI伺服器、人形機器人關鍵零件等，都不會缺席。法人預估，宇隆明年業績目標，可較今年成長兩位數百分比。

宇隆積極布局其他新品，蔡銘東表示，宇隆也規劃布局民用載貨無人機關鍵電機電控元件，正與相關廠商洽商。

在氫燃料電池方面，蔡銘東指出，宇隆氫燃料電池應用零件已在中國供貨，並持續切入歐系車用零配件客戶供應鏈，開發氫燃料電池零組件。

在醫療器材領域，宇隆表示，產品持續送樣驗證階段，台灣廠積極建置醫療生產線，2025年小量交貨，未來3年營收比重可望逐年攀升。

談到產品應用比重，蔡銘東表示，目前車用占宇隆整體業績比重約7成，預期未來業績可持續增加。在新品成長下，法人預估未來3年車用占比將調整至6成左右。

宇隆第3季稅後獲利新台幣1.87億元，年增20%，每股盈餘3.11元，再創歷史新高；前3季累計獲利5.18億元，年增33%，每股盈餘8.6元。法人指出，宇隆今年可望賺進一個資本額。（編輯：張良知）1131120