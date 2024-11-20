家登：擔心美國新政府加重進口稅 不考慮在美設廠

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（中央社記者張建中新竹20日電）川普（Donald Trump）當選美國總統，家登今天表示，擔心新政府對於進口原物料產品加重課稅，由於在美國生產成本非常高，除非不得已，否則不考慮在美國設廠。因應應地緣政治風險，家登將在重慶和昆山生產，在地供應中國客戶。

家登下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，技術長莊家和說，經評估美國新政府上任後對家登的影響可能有4個面向。首先是進口稅，美國政府為鼓勵在地化生產或使用美國企業產品，可能對於進口原物料產品加重課稅，這是家登擔心的部分。

莊家和表示，家登可能被要求在美國設廠生產，由於成本非常高，除非不得已，否則家登不考慮在美國設廠。而大客戶前往日本熊本設廠，對於日本產業鏈是非常大的機會，家登為此決定前往日本投資設廠。

此外，因中美貿易緊張，莊家和說，中國客戶原本採用美系廠商產品，已有轉向家登洽詢購買產品情況。因應地緣政治風險，家登在重慶和昆山設有工廠，將在明年底前完成客戶認證，將在地生產供應中國客戶，包括射出、組裝、測試及原物料。

莊家和表示，美國新政府應會大力驅動人工智慧（AI）發展，相關晶片需求量將會增，連帶帶動相關產品需求增長。

家登營運長沈恩年說，家登全球布局將足以支應未來5年營運成長需求，北部的家崎大樓預計2025年完工啟用，將做為家崎營運、研發總部，南部的樹谷廠二期的無塵室預計今年12月啟用。

彰化花壇廠將於2026年底完工，將是新事業生產基地。南科三期廠預計2028年初啟用，將是航太事業與子公司家碩主要生產基地。龍福廠將於明年第2季啟用，將是半導體暨航太產品生產基地。

隨著客戶海外擴展腳步，家登在美國設有倉儲和客戶支援服務團隊，日本久留米廠將於明年第1季興建，2026年完工。

沈恩年說，家登已連續5年營收成長2位數百分點，今年累計前10月營收新台幣54.48億元，已超越去年全年的50.8億元水準。

沈恩年表示，家登的晶圓載具已切入高階製程，將會是明年營運成長動能。明年集團營收將挑戰100億元大關，CoWoS先進封裝產品和高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）產品將於2026年挹注營收。（編輯：楊凱翔）1131120