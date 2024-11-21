調查：明年近半數企業調薪創10年新高 平均調幅3.2%

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（中央社記者劉千綾台北21日電）明年軍公教將加薪3%，加上企業面臨缺工挑戰，104人力銀行調查顯示，明年近半數的企業預期會調薪，比例創近10年新高，平均調薪3.2%，與今年持平；其中，顧問會計法律業調薪幅度和企業比例均居首，電信通訊製造業和半導體業的調薪幅度分別達3.8%、3.7%。

104人力銀行今天發布「2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查」，在今年10月25日至11月14日針對企業人資進行網路問卷調查，共計回收1325家有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.69%。

調查顯示，明年49.9%企業預期會調薪，平均調薪3.2%，以今年平均月薪4.7萬元換算，明年平均每月加薪1491元，比今年多60元。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，缺工讓願意調薪企業比例增加，明年接近半數的企業願意調薪，比例創10年新高，但調薪幅度3.2%相對保守，持平於今年。

依照產業別觀察調薪幅度，67.5%顧問會計法律業會調薪，調薪幅度4.1%，調薪企業比例與調薪幅度均居首，主因為薪資落後整體，人才難尋。此外，電信通訊製造業和半導體業的調薪幅度分別達3.8%、3.7%。

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企業面臨人才荒等挑戰，鍾文雄指出，94%企業不清楚薪資落點，將會進一步導致即便調薪仍無法激勵員工，以及無法吸才、留才的困境；建議企業多運用員工滿意度及外部薪資數據進行薪資盤點，適度揭露職能表現與薪資結構的關聯，讓薪資行情能取信於員工、求職者。

至於因人事預算有限，無法跟上市場薪資水準的企業，鍾文雄建議，可祭出財務型工具，包括員工分紅、員工認股權等，延攬或留住高階關鍵人才。（編輯：張良知）1131121