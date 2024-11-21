調查：今年平均年薪80.2萬 半導體業103.5萬8連霸

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（中央社記者劉千綾台北21日電）AI趨勢帶動科技高薪職務，104人力銀行調查顯示，今年平均年薪為新台幣80.2萬元，其中以半導體103.5萬元居首，且為8連霸。此外，今年99.5%企業預期會發年終獎金，平均1.12個月，僅較去年小幅增加，以金融業1.88個月稱霸，其次則為電腦及消費性電子製造業。

104人力銀行今天發布「2024－2025台灣地區薪資福利調查報告」顯示，2024年平均年薪80.2萬元，半導體103.5萬元居首，且為8連霸；5大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業布局海外，外派機會多墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業4個為科技相關產業。

細看各職務薪資，調查顯示，工程職前5大高薪職務依序為，類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元、數位IC設計工程師157萬元、IC布局工程師118.3萬元、演算法開發工程師110.9萬元、資料科學家110.2萬元。

人力銀行分析，工程職前5大高薪職務均與AI相關，能否掌握AI趨勢，擁有「做AI的」的能力，將是工程職薪水脫穎而出的關鍵。

在非工程職方面，前5大高薪職務以不動產交易員平均年薪152.1萬元居冠，主因受惠今年上半年房市熱潮，其次為專利師110.3萬元、汽車銷售類人員與通路開發人員104萬元、營建發包人員102.8萬元。

同時，調查顯示，今年99.5%企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，景氣走出谷底，但並非產業全面繁榮，使年終僅較去年小幅增加。

依照產業別觀察年終發放的狀況，調查指出，金融業1.88個月、13連霸，電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。

至於表現落後的產業，調查顯示，住宿餐飲業因物價上漲墊高成本，發放規模難提升，年終獎金僅0.69個月最低，教育服務業0.87個月、醫療服務業0.99個月，因多為中小型企業，提供福利難與大型企業競爭。（編輯：林家嫻）1131121