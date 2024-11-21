緯創結盟北醫產學合作 推動智慧醫療應用

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（中央社記者吳家豪台北21日電）代工廠緯創宣布，旗下高階智慧醫療器材製造商緯創醫學科技與台北醫學大學簽署產學合作備忘錄，北醫3家附設醫院將成為此次合作的臨床場域，共同推動智慧醫療應用。

緯創發布新聞稿說明，緯創醫學科技透過使用BestShape VS雷達偵測睡眠呼吸中止症（OSA）與陣發性呼吸（PB），建構機器學習與深度學習框架，達到最佳訓練及預測效果，這項產品預計明年取得台灣二級智慧醫材認證。

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緯創指出，緯創醫學科技的產品BestShape VS在心臟內科、胸腔內科、血液透析中心展開不同專科的臨床驗證，期望透過連續性的監測及分析，對於睡眠呼吸中止症、心臟病、呼吸系統疾病等不同病徵，可以提供更完整訊息，協助臨床醫師進行診斷。

緯創醫學科技董事長黃俊東表示，和北醫一校三院的合作項目，除了整合智慧醫材於醫院應用外，還會定期舉辦企業講座、提供參訪或實習活動，幫助醫事人員深入了解智慧醫療的最新發展。（編輯：張良知）1131121