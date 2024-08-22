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台灣大打造松菸園區5G專網 看好成功案例輸出海內外

2024/8/22 13:19
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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣大哥大主導的「古蹟創新應用科技服務」計畫今天成果發表，5G專網規模化涵蓋已達80%，預估9月底再與新北市合作打造一個智慧文創園區，將成功案例持續輸出海內外。

松山文創園區為台灣第一個室內外均採用5G專網融合技術應用服務的古蹟智慧園區，今天舉辦成果發表會。

台灣大哥大主導「古蹟創新應用科技服務」計畫，在國家發展委員會與亞洲・矽谷的指導下，攜手緯創數技、華電聯網、聯齊科技、魅力五月、雲達科技組成5G專網台灣隊，首先以松山文創園區作為示範點，導入5G AIoT七大應用。

包括AI運算「5G 360度全景暨多視角直播」、「AR擴增實境導航功能」、「5G移動式多功能服務機器人」等，並讓園區安全監控覆蓋率提升至95%，緊急安全事件處理時間效率提高4倍。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，松山文創園區為台北市占地最大且歷史悠久的國際型文創聚落，腹地達6.6公頃，園區國外遊客即占7成，台灣大攜手5G生態系夥伴，導入5G專頻專網，打造全台首座古蹟智慧園區，5G專網規模化涵蓋已達80%。

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朱曉幸受訪指出，台灣大將以松山文創園區作為示範點，將案例複製到全台各地古蹟園區與各類展館，短期將瞄準各個地方政府不同的計畫和補助案，預估9月底再與新北市合作打造一個智慧文創園區，也期待長期配合國家南向政策前進東南亞，將成功案例輸出海外。

緯創說明，緯創數技的AI科技應用服務已成功導入松山文創園區、機場、捷運站及商場等場域。未來，緯創數技旗下郁創科技將繼續拓展成功的AI科技服務，並將智慧園區管理的全方位解決方案推向廣泛場域。（編輯：林家嫻）1130822

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