台史經技合作會議線上舉行 經部將助建數位商務平台

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（中央社記者劉千綾台北21日電）第26屆台史經技合作會議今天召開，經濟部表示，台史經濟合作協定2018年生效後，雙邊貿易額自2017年至2023年成長16.6%，未來將協助史國建立數位商務平台、優化科學園區單一窗口服務，並持續深化雙邊產業合作，以達成雙贏局面。

經濟部國際貿易署晚間發布新聞稿表示，第26屆台史經技合作會議於今天以視訊方式召開，由經濟部長郭智輝與史瓦帝尼經濟企畫暨發展部部長吉納（Thambo Gina）共同主持，雙方就數位商務、科學園區、會展、紡織、標準檢驗、碳權能力等議題進行交流。

郭智輝表示，台史兩國邦誼已逾半世紀，史國一直在國際上支持台灣，台灣做為史國在亞洲的重要貿易夥伴，將持續與史國攜手合作，共創經濟榮景。台灣也將協助史國建立數位商務平台、優化科學園區單一窗口服務，並歡迎史國再次組團來台參展考察。

吉納則表示，他感謝台灣政府長久以來協助史國發展，並支持史國婦女賦權創業的推動，成功改善許多微中小型企業運營情形。史國希望成為非洲在2030年實現水力發電供應永續發展的國家之一，將繼續透過台史雙邊公私部門合作，發展誠摯且良好的夥伴關係。

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貿易署表示，史國近幾年均來台參加國際專業展，展出的蜂蜜、辣椒醬、精油及馬魯拉果油等產品受歡迎。自2018年台史經濟合作協定生效後，雙邊貿易額自2017年至2023年成長16.6%，台灣自史國進口額大幅成長逾17倍。

展望未來，貿易署表示，將持續協助推廣史國相關產品，並進行雙邊產業合作，史國持續在相關國際場域為台灣發聲，透過雙方持續合作，創造互惠互利局面。（編輯：楊凱翔）1131121