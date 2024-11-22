福懋油經營權變天 市場派吳家拿下5席董事

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（中央社記者何秀玲台北22日電）福懋油今天召開股東臨時會全面改選董事，出席率達97.73%，並由市場派副董事長吳星澄主持，董事選舉結果出爐，市場派吳家和公司派許家分別拿下5席、4席，經營權變天，由吳家拿下經營權。

福懋油董事包含獨董的被提名人名單高達24人，此為超額提名，公司派許家提出9席，興泰吳家為主的市場派提名15席，形成24人搶9席，選舉結果出爐，名單有董事興泰實業、陸醒華、許逸群、吳清德、安和投資、晉懋投資；獨董有許綺礽、連仁隆、施博元。

福懋油為台灣老牌油廠，成立於1986年，是台灣4大黃豆油品牌之一，近年來經營權紛爭不斷。

福懋油2019年因公司派許家配票失誤，許家一度丟失經營權，由飼料廠興泰為首的市場派吳家搶下過半董事席次。2020年舉行股東臨時會，由董事長許逸群為首的公司派重掌經營權。

2022年為福懋油3年一次的董監改選，公司派許家出招，順利拿下3席獨董，加上2席董事，共有5席，穩住經營權；市場派興泰則拿4席董事，提名3席獨董皆無當選。（編輯：張均懋）1131122