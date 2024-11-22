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福懋油經營權變天 市場派吳家：未來希望善意溝通

2024/11/22 12:12
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（中央社記者何秀玲台北22日電）福懋油今天召開股東臨時會全面改選董事，主席由福懋油副董事長吳星澄擔任，最後由市場派吳家拿下經營權。吳星澄向中央社記者表示，與公司派許家互為大股東，今天之前雙方曾談過幾次，但沒有結果，未來還是希望雙方能善意溝通。

福懋油董事改選，包含獨董的被提名人名單高達24人，公司派許家提出9人，興泰吳家為主的市場派提名15人，形成24人搶9席。

今天選舉結果出爐，吳家拿下3席董事，包括興泰實業、安和投資、晉懋投資，2席獨董包括許綺礽、施博元；許家拿下3席董事陸醒華、許逸群、吳清德，1席獨董連仁隆。

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吳星澄向中央社記者表示，未來幾年希望在公司治理方面能做規劃，儘可能讓專業經營人經營，降低董事對於公司的影響力，在一定公司治理下運作；今天改選前曾與公司派許家坐下來談過，他表示「談了幾次但是沒有結果，還是希望雙方能善意溝通。」

現場有股東詢問股價從9月180幾元至今腰斬，吳星澄表示，之後長期還是以持穩的方式經營；在公司展望方面，要等新的經營團隊坐下來「有好的溝通」，畢竟現在還沒跟其他董事溝通過。（編輯：張均懋）1131122

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