投資台灣再添5家企業 格棋化合物半導體砸57億蓋廠

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（中央社記者劉千綾台北22日電）投資台灣再添5家企業，投資台灣事務所今天表示，看準電動車及能源基礎建設領域商機，格棋化合物半導體規劃投資逾新台幣57億元，在桃園建立新廠房和擴建產線，將有助帶動台灣第三類半導體產業發展。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，總共通過5家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的康克玻璃，根留企業方案的台灣肥料，以及中小企業方案的格棋化合物半導體、允晟照明、瑞康國際。

投資台灣事務所表示，格棋化合物半導體專業從事碳化矽長晶及加工，主要產品包括6吋及8吋N型晶體，應用於電動車及能源基礎建設領域，格棋化合物半導體加大投資，勢必能帶動台灣第三類半導體產業的重要提升。面對全球市場對碳化矽晶體供不應求的挑戰，格棋化合物半導體將投資逾57億元，於桃園中壢工業區興建新廠房及擴建產線，預估新廠完成後，將可增加363個就業機會。

此外，康克玻璃專注於玻璃深加工及出口燈飾玻璃，為因應未來事業發展需求及解決產業升級的瓶頸，康克玻璃於新北市八里區投資近4億元新建廠房，導入物聯網系統，將原有生產線升級為智慧化。

台灣肥料則是台灣最大的肥料生產商，每年供應國內市場約70萬公噸肥料，占國內總需求量的7成。為延伸核心競爭力，積極發展乾淨能源事業，及因應全球低碳能源發展需求，台灣肥料在台中港科技產業園區，投資30億元擴建2座液氨儲存槽，導入能源管理系統（EMS），提升營運管理與能源效率。

展晟照明集團旗下的允晟照明專注LED照明技術的創新與應用，計畫投資近8億元，在新北國際AI+智慧園區興建新廠房及擴建倉庫，導入自動化倉儲系統，與太陽能板及循環回收系統，規劃取得綠建築標章，致力於將照明實現於綠能科技的應用。

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瑞康國際專注於創新研發多功能節能鍋具，為應對市場需求及提升運營效率，瑞康國際投資近6億元於關渡設立智慧化旗艦門市，並於三芝建設智慧化自動倉儲物流中心，未來將導入自動化立體貨架系統和智慧倉儲管理系統。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1573家企業，投資額超過2兆3831億元，預估創造15萬5441個就業機會；後續尚有52家企業排隊待審。（編輯：潘羿菁）1131122