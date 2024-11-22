全球分散布局 業成：越南廠2025年底或2026年初量產

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（中央社記者潘智義台北22日電）美國總統當選人川普可能提高關稅，全球分散布局策略成為焦點。觸控面板廠業成董事長周賢穎今天表示，投資越南子公司，廠房加土地新台幣11.77億元，從素地開始蓋廠，預計明年底或後年初量產。

業成GIS-KY今天舉行法人說明會，周賢穎指出，雖然目前產能稼動率離滿載仍有距離，但在全球布局的原則下，已著手推動在越南建廠，初期將以觸控、顯示器相關產品為主，之後才會擴充至虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）產品；雖然曾評估在印度設廠，但現階段暫不打算進行，美國即便大幅提高關稅，也不可能高到讓美國物價暴漲、把美國經濟搞垮。

周賢穎說明，光學產品以AR、VR產品的鏡片、模組貼合為主，與觸控面板模組的貼合有點近似，看好產業前景，是未來資本支出重點，且已投資一家日本公司；不過，目前光學業務占整體營收比重仍底，2026、2027年才可望提升。明年營運狀況與今年相近，僅產品組合不同，盼觸控顯示、車用產品營收都成長。

另外，業成推指紋辨識採用2種技術，其中超聲波產品第4季獲中國大品牌使用，電容式因應新的資本支出，將把產能擴充2倍，明年產業前景不錯，今年占整體營收比重將從10%增至15%。

業成統計，第3季營收183.71億元，季增13%、年增5.6%；第3季稅後虧損0.55億元，較第2季縮小，更較去年同期大幅好轉，今年第3季每股虧0.17元。

業成指出，今年前3季營收497.31億元，年減5.1%，稅前淨利是正數，但稅後虧損0.74億元，較去年同期明顯收斂，每股虧0.22元。

業成財務長林原平說明，第3季小虧，與第2季相較，產品組合以成熟產品居多，毛利高的光學產品多在第1、2季出貨，第3季以毛利較差的成熟產品較多，但今年第3季虧損仍大幅收斂，前3季虧損也收斂很多，稅後虧0.74億元，較去年同期虧損18億元，明顯好轉。

林原平指出，今年第4季營運與第3季相似，但稍好一點，筆電模組略增，平板電腦貼合產品與第3季相當，但全貼合減少，主因高階產品改採有機發光二極體（OLED）面板。

另外，今年前3季手機產品占營收11%、平板應用約63%、筆電及其他占26%。

業成除了投資越南子公司廠房加土地11.77億元，指紋辨識業務資本支出6.7億元，主要在台灣；光學業務台灣、成都合計共約20億元。（編輯：楊蘭軒）1131122