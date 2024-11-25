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立院財委會通過主決議 促央行評估海外拓點需求

2024/11/25 16:10
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（中央社記者范正祥台北25日電）立法院財政委員會今天通過主決議，請中央銀行於1個月內就「設置海外辦事處之成效評析及拓點需求評估」，向財委會提出書面報告。

現行「中央銀行法」第3條規定，中央銀行設總行於中央政府所在地，並得於國內設立分行及辦事處；必要時得於國外設立辦事處。分行及辦事處之設立、裁撤，須經理事會決議，報請行政院核准。

立法院財委會今天審查民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於中央銀行（含中央造幣廠、中央印製廠）等案。

會中民眾黨立委黃珊珊、國民黨立委陳玉珍、民進黨立委賴惠員等人共同提案指出，中央銀行於海外設置倫敦、紐約2個辦事處，透過台北、倫敦及紐約3個營業場所，可24小時不間斷從事外匯交易、管理外匯資產，確保外匯資產安全及維持足夠流動性的前提下，致力於提高外匯資產的報酬率。此外，也可加強與當地主管機關、金融同業的聯繫，蒐集國際資融資訊，以及培訓中央銀行國際金融人才。

立委在提案中表示，日本、韓國、新加坡央行於海外重要市場設置多處分支機構。

黃珊珊等人在共同提案中也提及，經查中央銀行過去曾評估「東京海外辦事處」。

立法院財委會今天無異議通過黃珊珊等人共同所提主決議，請中央銀行於1個月內就「設置海外辦事處之成效評析及拓點需求評估」，向財委會提出書面報告。（編輯：張若瑤）1131125

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