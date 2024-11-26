台灣大驗證太空基地台 首度手機直連衛星測試成功

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（中央社記者江明晏台北26日電）台灣大哥大今天宣布，與全球衛星通訊服務商Lynk Global合作驗證「太空基地台」技術，成功運用現有手機，直接連接低軌衛星（Low-Earth Orbit, LEO）進行簡訊發送及語音通話測試，克服台灣地形限制，提升災後通訊韌性，是台灣首家達成此一里程碑的電信業者。

台灣大哥大今天發布新聞稿宣布，與全球衛星通訊服務商Lynk Global合作，透過Lynk Global技術，讓手機可直接連接低軌衛星，就像將衛星變成一個巨大基地台，在傳統基地台訊號無法觸及的山區、海島等偏遠地區，手機只需利用現有行動網路頻段，就能直連衛星保持通訊暢通。

台灣大強調，利用Lynk Global低軌衛星提供「太空基地台」進行行動通訊連結，是台灣首家達成此一里程碑的電信業者。

台灣大進一步說明，本次測試利用900MHz頻段連結Lynk Global低軌衛星，驗證現有台灣行動通訊業者的無線頻譜，即可利用衛星支援行動通訊服務，且無需更換手機或額外衛星收發裝置，提升取得衛星服務便利性，並增強台灣偏遠地區通訊能力，未來在災害情況下，用戶也能聯繫救災人員。

台灣大哥大技術長揭朝華表示，台灣大哥大在進行與台灣之星的網路整合時，於今年3月與手機直連低軌衛星服務商Lynk簽署協議，規劃使用Lynk Global創新衛星直撥電話技術，將標準手機連接到其低軌衛星群，進而擴大台灣大哥大在台灣的網路覆蓋範圍。

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Lynk Global執行長Ramu Potarazu表示，在台灣成功展示衛星直連手機技術，證明Lynk Global的技術能夠克服台灣多變的地形環境，並為未來商業化應用奠定基礎。

台灣大哥大表示，台灣地形複雜，從高山到近海，甚至離島地區，通訊服務推展面臨挑戰，雖然台灣行動通訊涵蓋率屬世界領先，但颱風、地震等自然災害經常對基礎設施造成毀損，導致通訊中斷，此次測試驗證Lynk Global的「太空基地台」技術，用戶能使用隨身攜帶的標準手機直接連接衛星，收發簡訊及進行語音通話。（編輯：林家嫻）1131126