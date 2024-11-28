研調：高齡化社會需求 服務機器人1至2年內嶄露頭角

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（中央社記者潘智義台北28日電）研調機構集邦科技調查，勞動人口短缺、高齡化程度高的國家已浮現陪伴與照護需求，預期這類型服務機器人將於未來1至2年內嶄露頭角，徹底擺脫過去市場吸引力不足困境。

集邦預估，在2025年各機器人大廠逐步實現量產前提下，2027年全球人型機器人市場產值有望超越20億美元，2024年至2027年間的市場規模年複合成長率將達154%。

集邦指出，服務型機器人受惠於生成式人工智慧（AI）技術，對市場的吸引力將顯著提升。從技術發展重點切入，現行軟體平台著眼機器學習訓練與數位孿生模擬，整機型態則聚焦協作機器人、移動式機械手臂與人型機器人，以適應多元環境與人機合作互動。

集邦說明，目前美、中廠商積極投入與擴大人型機器人測試，指標廠商揭露的產品完成度也越來越高，如Agility Robotics開發的Digit，還有Apptronik開發的Apollo，皆有上市規劃。Tesla打造的Optimus計劃在2025至2027年量產上市。

集邦表示，人型機器人能否邁向商用，關鍵在於體察認知、對話交流和運動執行能力的實現。受惠於生成式AI，機器人的認知能力已有飛躍性成長，可透過感知層掌握人事時地物；對話能力也顯著進步，能與人類作多面向對話交流。

另外，人型機器人的運動執行能力取決於關鍵零組件技術，集邦調查，目前人型機器人各項零組件成本占比中，以行星滾柱螺桿占22%最高，其餘有複合材料件（含塑料及金屬）9%、6D力矩感測器8%，以及空心杯馬達占6%等，且零組件領域皆有一定程度的技術壁壘。

集邦預期，人型機器人的軟、硬體供應鏈將與智慧終端設備、工業機器人與無人機供應鏈高度重疊，目前在此3類供應鏈具備競爭優勢的供應商，未來更容易切入人型機器人市場。（編輯：楊蘭軒）1131128