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台積電失守千元大關 台股週線下跌641點

2024/11/29 14:37（11/29 14:50 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北29日電）台積電今天最後一盤由紅翻黑，失守千元大關，雖拖累台股由上漲百點到翻黑36.4點作收，但台股高低震盪逾370點、連兩天留下影線，下檔仍具支撐。

加權指數終場收在22262.5點，下跌36.4點，跌幅0.16%，成交值新台幣3060.57億元；台股週線及月線分別下跌641.82點及557.93點，跌幅分別為2.8%及2.44%。

大型電子權值股台積電盤中在平盤震盪，最後一盤遭大單賣出，由紅翻黑收在996元，下跌9元，跌幅0.9%；鴻海、聯發科分別以195.5元及1255元平盤作收。

矽智財（IP）概念股智原收222元，漲2.07%；創意收1190元，上揚3.48%；力旺收2915元，漲3.92%；世芯-KY收2215元，漲3.5%；M31收720元，勁揚6.98%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股早盤下跌逾240點，但跌勢迅速收斂，即使尾盤從上漲逾百點翻黑，但下檔仍有支撐；這一波下跌破月線、季線後，外資砍近千億元，雖然美國總統當選人川普（Donald Trump）大喊提高關稅，但他畢竟是生意人，不可能做出傷害自己的事，狀況其實沒那麼糟。

儲祥生指出，基本面未變，只要美股未明顯重挫，外資都可能回補台股，尤其今天CPU、矽智財（IP）概念股走強，在大型電子權值股壓抑之際，仍有電子族群表態，盤勢並未轉弱。（編輯：張良知）1131129

#台股
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